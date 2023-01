Blije gezichten bij eerste ontmoeting tussen basisscholieren Odoorn en ouderen met dementie

Goed voorbereid lopen de kinderen van basisschool de Weiert uit Odoorn richting woonzorgcentrum de Paasbergen. Voor het eerst gaan ze in het kader van een bijzonder 'adoptieproject' kennismaken met ouderen met dementie.

Toch is er ook nog wat spanning: "Dat komt omdat ik niet meer zo goed weet wat ik ook alweer precies moet doen", bekent de elfjarige Sander.

Verdeeld over zes groepjes verspreiden de leerlingen zich door het pand van Treant. Per kamer zitten zo'n vier leerlingen bij de bewoners. De spanning bij binnenkomst verandert al snel in ontspanning nadat de eerste voorzichtige gesprekjes op gang komen.