Boze orgeldraaier: Na zes jaar zetten ze me op een rustige plek op Zuidlaardermarkt

"Ik heb maar een ander plekje gezocht, maar dat ligt helemaal buiten de loop", reageert een verbolgen Ten Have. "Ik heb er achteraan gebeld. Het zijn nieuwe regels en ik kan me er beter bij neerleggen. Niemand die het me kan uitleggen."Ten Have is de jongste orgeldraaier van Nederland. Hij is afkomstig uit Zuidlaren. "Ik ben teleurgesteld. Overal draai je op leuke jaarmarkten en in je eigen gemeente kijken ze je liever weg. Er staan een aantal kinderen te dansen voor mijn orgel en zelf sta ik verderop met mijn centenbakkie, omdat er verder weinig mensen langs lopen. Dit is ambtelijke willekeur. Ik ben ondernemer en dit kost me veel geld."Bij de gemeente Tynaarlo is dit specifieke geval niet bekend. "Elk jaar maken we een afweging bij de inrichting van de markt waarbij we kijken naar verkeersstromen", zegt een woordvoerder. "Het verkeer en de bezoekers moeten goed doorstromen. Het kan zijn dat Ten Have op een plek stond waar het publiek slecht doorstroomde."Ondanks de klacht, kijkt de gemeente Tynaarlo tot nu toe tevreden terug op de Zuidlaardernacht en het begin van de Zuidlaardermarkt. "Het is een prachtige editie. De nacht is rustig verlopen en de markt ziet er gezellig uit."