Nieuwe ploeg voor veldrijder Jens Dekker

Dekker hoopt in november z'n rentree te maken. Hij heeft zich voorbereid op het seizoen in Australië waar hij voor het eerst in lange tijd goed heeft kunnen trainen.Lees ook: Jens Dekker: Superprestige Gieten komt te vroeg Manager Frank Groenendaal kijkt uit naar de samenwerking met de jonge Drent. "Met Jens Dekker komt nu één van de grootste veldrittalenten van de afgelopen jaren bij ons team. Wij helpen hem graag om de aansluiting met de wereldtop opnieuw te maken", aldus Groenendaal.Drie jaar achter elkaar is de oud-wereldkampioen bij de junioren al aan het rommelen met z’n gezondheid. Hij had last van ademhalingsproblemen bij zware inspanningen in combinatie met een voedselintolerantie. Drie jaar lang kon hij daardoor nooit écht diep gaan in wedstrijden, trainde hij met de rem erop en voelde hij zich nooit écht fit.“Het lijkt erop dat mijn energiestofwisseling niet in orde was. Dat schijnt iets genetisch te zijn. Bepaalde stoffen heb ik nu door middel van supplementen aangevuld. De eerste dag voelde dat raar. Maar daarna ben ik me alleen maar beter gaan voelen”, liet Dekker enkele weken geleden vanuit Australië weten.