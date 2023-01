Koloniën van Weldadigheid toegevoegd aan Canon van Nederland

De rijke geschiedenis de Koloniën van Weldadigheid is vanaf vandaag onderdeel van de Canon van Nederland. Wie heeft er tijdens geschiedenisles geleerd over de Koloniën van Weldadigheid? Waarschijnlijk slechts een beperkt groepje in Nederland. Maar met de toevoeging van het erfgoed aan de Canon van Nederland is de hoop dat dat groepje groter wordt.