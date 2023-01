Humor blijkt onmisbaar voor de Drent: 'Er valt altijd wel wat te lachen'

"Het is vooral belangrijk dat je in het dialect spreekt", zegt Bolding over optreden in Drenthe. "De mensen zijn misschien iets meer afwachtend. Verder moet je altijd to the point zijn met je grappen. Geen idiote, zweverige verhalen. Cabaret komt meestal voort uit frustratie. Van negatieve verhalen maken we een feestje", beschrijft ze.