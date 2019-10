Verdachte poging moord bij kapper in Emmen blijft vastzitten

Op 9 mei sloeg de man de ex-vriend van zijn zus bij de kapper met een honkbalknuppel. Het slachtoffers hield er een hoofdwond aan over. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Emmenaar van poging tot moord of doodslag, omdat slaan met een knuppel kan leiden tot de dood.Tijdens een eerdere zitting in augustus gaf de Emmenaar aan dat hij zijn zusje wilde beschermen. Haar ex had haar mishandeld en geprobeerd te wurgen. Hij was opgepakt, maar na zeventien dagen weer vrijgelaten. Dat kon de Emmenaar niet verkroppen. Toen hij hoorde dat de man in de kapperszaak was, ging hij er naartoe. Omdat zijn zusje er vlakbij woonde, was hij naar eigen zeggen bang dat hij zijn zusje weer zou gaan lastigvallen.Dinsdag zou de zaak inhoudelijk behandeld worden, maar dat lukte niet omdat de rapporten van het psychologisch onderzoek van de verdachte pas eind deze week klaar zijn. De rechtszaak wordt nu op 5 december behandeld.De Emmenaar vroeg de rechtbank om vrijlating, omdat hij naar eigen zeggen zijn huurhuis kwijtraakt als hij nog langer in voorarrest zit en omdat hij huisdieren heeft om voor te zorgen. De rechters waren daar niet gevoelig voor. Ze vinden de zaak te ernstig om hem vrij te laten.