Zweedse opponent voor Hurry-Up in Europa

Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Hurry-Up een opponent uit Zweden treft. Een jaar geleden strandden de oranjehemden in de derde ronde van de Challenge Cup. Het Portugese AM Madeira Andebol SAD was twee keer te sterk voor de BENE-Leaugeploeg (21-37 en 28-32).Vorig seizoen behaalde Alingsas HK verrassend de finale om de Zweedse landstitel. Alingsas HK eindigde als vierde in de competitie, maar schakelde in de play-offs landskampioen IFK Kristianstad uit. In de eindstrijd was IK Sävehof, in de vijfde partij, te sterk voor de aanstaande tegenstander van Hurry-Up.In het weekend van 16 en 17 november speelt Hurry-Up het thuisduel. Het is nog onbekend of de Zwartemeerders opnieuw uitwijken naar de hal van buur E&O. Een week later is de return in Zweden.