Maan, Waylon en Jannes in line-up Bevrijdingsfestival Drenthe

Festival blijft gratis

Ook dit jaar is het festival in Assen vrij toegankelijk en dat zal de komende jaren niet veranderen, zegt Boes. "Zolang ik voorzitter ben, en dat is nog wel even, blijft het festival gratis."

Vorig jaar vroeg het festival in Groningen 5 euro entree. Boes denkt dat die beslissing voor extra drukte zorgde in Assen. Dit jaar is ook het festival in Groningen weer gratis.

'Veiligheid garanderen'

Vorig jaar haalde het evenement in Drenthe een recordaantal bezoekers. Op het hoogtepunt waren er 40.000 mensen op het terrein en stond er nog een hele lange rij buiten aan publiek. Enkele bezoekers wilden zo graag naar binnen dat een paar dranghekken werden omgegooid. Om dat dit jaar te voorkomen heeft het festival enkele maatregelen genomen.

"Veiligheid staat bij ons voorop. Dat willen wij onze bezoekers garanderen. We hebben vorig jaar dan ook goed geëvalueerd en het terrein wordt dit jaar groter. Ook hebben wij het anders ingericht. Hiermee hopen we dat we niet meer in zo'n situatie terechtkomen", vertelt de voorzitter.