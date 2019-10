'Oudste zoon wilde met broertje en zusjes ontsnappen aan kelderleven'

Een van de kinderen die al negen jaar in totale afzondering woonde in een kelder van een boerderij in Ruinerwold, kwam de afgelopen dagen een aantal keer in café De Kastelein. "De eerste keer heb ik hem weggestuurd, maar een paar dagen later kwam hij weer terug", vertelt caféhouder Chris Westerbeek.

"Vorige week kwam hij binnen en bestelde een paar biertjes, maar toen gingen we sluiten", kijkt Westerbeek terug. "Afgelopen zondag kwam hij weer terug, verward. Hij bestelde vijf biertjes en dronk ze op. Toen heb ik een gesprek met hem gehad. Hij gaf toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Toen hebben we de politie ingeschakeld."De verwarde man zag er volgens de caféhouder slecht uit. "Hij had lang haar, een vies baardje, droeg oude kleding en had een verwarde blik. Volgens hem was hij negen jaar niet naar de kapper geweest. Zijn manier van praten was kinderlijk."Volgens de caféhouder had de man geen idee waar hij was. "Hij zei dat hij negen jaar lang niet buiten was geweest. Later vertelde hij ook dat hij nog een broertje en zusjes had, die in de boerderij woonden. Hij was de oudste en wilde een eind maken aan de manier waarop zij leefden."De politie heeft de man uiteindelijk meegenomen uit het café. Westerbeek heeft er verder niets van weer gehoord. "Zij hebben het verder afgewerkt."