Ronde van Drenthe raakt status Hors Categorie kwijt

"De hele kalender gaat op de schop. De Hors Categorie bestaat volgend jaar niet meer", legt Ronde van Drenthe-organisator Femmy van Issum uit. "Dat wij geen onderdeel uitmaken van de nieuwe Pro-Series maakt ons niet heel veel uit. Het betekent dat we minder startgeld hoeven te betalen en ik ben al gebeld door verschillende ploegen die gewoon willen komen."De wielerronde gaat, na twee seizoenen, terug naar de 1.1 status en staat daarmee weer op gelijke hoogte met de Slag om Norg. De status van een wielerkoers is bepalend voor de kwaliteit van het deelnemersveld. "Nu mag het deelnemersveld voor vijftig procent uit profs bestaan. Bij de pro-series is dat vijfenzeventig procent", legt Van Issum uit.De Ronde van Drenthe voor de mannen wordt volgend jaar op zondag 15 maart verreden. De start is in Assen en de finish in Hoogeveen.De wedstrijd van de vrouwen heeft nog wel de hoogste status wereldwijd en maakt deel uit van de Woman's World Tour. "Het is wel onze bedoeling om de Drentse Acht van Westerveld op vrijdag wat op te trekken, zodat het - qua niveau - dichter in de buurt komt van de Woman's World Tour", besluit van Issum.