Paardenliefhebbers willen meer rijroutes in Drenthe

Hippische recreatie is niet of nauwelijks onderdeel van recreatief en toeristisch beleid in Drenthe, en dat moet veranderen vindt Stichting Paardenroutes Drenthe. De stichting heeft een pakket met wensen neergelegd bij de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe.

"Onze droom is dat we voor inwoners en bezoekers de meest aantrekkelijke provincie worden om met je paard, of je menwagen, eropuit te trekken", zegt voorzitter Marjolein van Tiggelen. "Om die droom werkelijkheid te laten worden hebben wij naast een visie ook een stappenplan opgesteld, met welke stappen nodig zijn om dat te realiseren."

Schopje en kruiwagen

Volgens Van Tiggelen leunen de voorzieningen nu vooral op inzet van vrijwilligers, ze ziet graag dat er geïnvesteerd wordt in onderhoud van ruiterpaden en aanleg van nieuwe. "Je kan als vrijwilliger wel het bos in, maar niet met groot materieel. Als je het hebt over aanleg van nieuwe ruiterroutes kom je niet ver met je schopje en kruiwagen."

In Drenthe ligt er volgens de stichting 859 kilometer aan ruiter-en menroutes. Zo is er de digitale Hondsrugtrail. "En er is 400 kilometer aan bewegwijzerde routes. Die zijn er vooral in het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld in Zuidwest-Drenthe."

Maar ook in de kop van Drenthe is er de wens van ruiters en menners voor beter ontsloten routes. "Er zijn prachtige routes in het bos, maar het is soms een drukke weg ernaartoe. Betere ontsluitingsroutes zijn veiliger voor paard en ruiter."

Actiepunten en geld

De stichting wil een onderzoek naar een provinciaal dekkend knooppuntensysteem, zoals dat ook al voor fiets- en wandelpaden bestaat. Voor het opstellen van een kansen- en knelpuntenkaart is 8.000 euro nodig, voor onderhoud van knelpunten op routes zal jaarlijks 50.000 euro nodig zijn. De organisatie klopt daarvoor aan bij de provincie en wil ook in gesprek met terreinbeheerders als Drents Landschap en Staatsbosbeheer. Op dit moment ontvangt Stichting Paardenroutes Drenthe jaarlijks een bijdrage van het Recreatieschap Drenthe voor de organisatiekosten.

Wat betere ruiter- en menroutes opleveren, naast plezier voor de paardenliefhebbers, is niet bekend. Er zijn geen recente onderzoeken naar de economische waarde van de paardensector in Drenthe. Paardenroutes Drenthe heeft een nieuw onderzoek op het wensenlijstje staan.

Provincie

De agenda van de stichting is vanmiddag in manege Les Cheveaux overhandigd aan gedeputeerde Henk Brink en Bas Luinge, voorzitter van Recreatieschap Drenthe. "Het feit dat Henk Brink het in ontvangst wil nemen stemt ons hoopvol." Linksom of rechtsom moet er in ieder geval iets gebeuren, stelt Van Tiggelen, met alleen vrijwilligers wordt het moeilijk om de al bestaande routes goed te onderhouden.