Jessica Poel kan eindelijk weer zelf koken in haar verbouwde woning

"Als we niet zouden schikken, waren we nog lang niet klaar geweest." Poel houdt nare herinneringen over aan het hele proces met de gemeente. Toch kwam het deze week tot een kop koffie met burgemeester Renze Bergsma en zorgwethouder Joop Slomp.

"Dat was een goed gesprek, waarin ik mijn hart heb gelucht. Ik heb vijf A4'tjes voorgelezen en duidelijk gemaakt wat het met me deed. Ik ben echt heel boos geweest en gezegd: 'Jullie hebben mij moedwillig naar de kloten proberen te helpen'. Dat was een emotioneel gesprek."

De gemeente Coevorden gaat normaal gesproken niet in op individuele gevallen, maar geeft in een korte reactie aan dat het goed is dat er een einde is gekomen aan deze langlopende kwestie: "Als gemeente voeren we de Wmo uit. We gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het beoordelen en toekennen van Wmo-voorzieningen. Daarbij willen we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Helaas verschilden wij met mevrouw Poel van mening over wat nodig en mogelijk was."