Moord, geweld en geloof. Het hoogveen als archief van onze geschiedenis

Het hoogveen als laatste rustplaats, of als decor van moord, doodslag en geweld? Van Beek: "In totaal hebben we meer dan duizend individuen teruggevonden, door de tijd heen. Van een deel daarvan is de doodsoorzaak bekend. Waar we konden vaststellen wat de doodsoorzaak was, is opvallend vaak geweld aan de orde. Dat kan van alles zijn. Mensen kunnen op hun hoofd geslagen zijn. Dat zie je dan aan de schedel terug. Het kan zijn dat iemand opgehangen is, of gewurgd. In het verleden zijn daar allerlei verklaringen aan gekoppeld en één daarvan wijst op rituele offers, een hele populaire theorie in de archeologie. Wat we in het artikel proberen uit te leggen, is dat er ook best andere oorzaken kunnen zijn geweest. Iemand die beroofd werd op een paadje in het veen. Of misschien door simpelweg te verdwalen en te verdrinken in de venen. We proberen in dit verhaal een iets genuanceerder beeld te schetsen dan alleen maar te zeggen: al die veenlijken zijn allemaal rituele offers aan hogere machten."