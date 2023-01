Aftrap facelift Weeshuisweide knallend ingeluid

Andere bezwaarmakers vinden dat de Weeshuisweide leeg moet blijven. Historisch gezien was dit namelijk ook al zo en dat moet behouden worden. Volgens Van der Kooi wordt deze bezwaarprocedure in maart behandeld. "Het wordt wel enigszins spannend, want zonder vergunning kunnen wij die berceau niet plaatsen." De projectleider heeft er overigens alle vertrouwen in dat het goed komt.

Slomp verwacht verder dat de schetsen voor de volgende fase, Markt en Haven, niet lang op zich laten wachten. Dit voorjaar worden de eerste schetsen gepresenteerd, aldus de wethouder. Net na de zomer zou dan de politieke besluitvorming kunnen plaatsvinden, gevolgd door de uitvoering begin volgend jaar. Wat betreft het Citadelpunt is er nog geen duidelijkheid. De oude Rabobank is gekocht door ontwikkelaar Peter van Dijk, die voor 1 januari een plan zou indienen.

Navraag bij Slomp leert dat dit nog niet is gebeurt. "We gaan hier nog over in gesprek met Van Dijk." De Rabobank past qua uitstraling niet echt bij de rest van de omgeving, aldus Slomp. "Dus het zou mooi zijn als er iets voor terugkomt dat aansluit op de historische uitstraling van nabijgelegen panden." Het idee is dat enkele publieke instanties hier een plek krijgen.