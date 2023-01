15 maart naar de stembus: wat vind jij belangrijk?

Wat vind jij belangrijke thema's? Waar moet de politiek zich voor inzetten? Gaat het je om de woningmarkt, je financiële situatie, het klimaat? Of vind je de stikstofproblematiek, asiel of zorg belangrijker?

We willen graag weten wat jij ervan vindt, dus doe mee aan dit publieksonderzoek. Dit is geen opiniepeiling, maar een middel om ervaringen en verhalen van mensen te horen en te zien wat er leeft in ons land. Het helpt ons nog beter te berichten over wat jij belangrijk vindt.