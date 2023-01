Koop Drost (CDA) stopt als raadslid in De Wolden

Koop Drost (CDA) stopt als raadslid in gemeente De Wolden. Hij heeft het te druk met zijn werk en moet daarom stoppen. Drost heeft zijn ontslag per 31 januari aangeboden bij burgemeester Inge Nieuwenhuizen.

De Zuidwoldiger is eigenaar van het bedrijf Drenergie, een organisatie die klanten helpt op het gebied van zonne-energie. In het begin waren de werkzaamheden nog goed te combineren, maar door de energiecrisis kreeg hij het steeds drukker. "De aanvragen stromen binnen, we bouwen het bedrijf door naar andere takken van sport en dat vraagt veel tijd en energie."

"Zoveel tijd en energie dat ik eigenlijk niet meer goed aan mijn raadswerk toe kom", meldt Drost. "En hierdoor, zoals ik er naar kijk, doe ik inwoners van De Wolden tekort."

Belangenverstrengeling

Daarnaast vindt Drost dat hij regelmatig te maken heeft met belangenverstrengeling. In de begroting van de gemeente wordt veel gesproken over duurzaamheid, een sector waar hij in werkt. "Hierover heb ik gesprekken gevoerd met de burgemeester. Ik wil daar zuiver in blijven en mijn bedrijf niet schaden, gelet op de ontwikkelingen binnen het bedrijf voor komend jaar."