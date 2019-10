Waar is de 'Zeskantige Kubus' van Emmen?

Oplettende weggebruikers is het waarschijnlijk wel opgevallen: de 'Zeskantige Kubus' langs de Rondweg in Emmen is weg. De gemeente Emmen laat weten dat het kunstwerk gerestaureerd wordt en dat het daarom vandaag weg is gehaald.

De 'Zeskantige Kubus' stond langs de Emmer Rondweg, in de berm bij de afrit van de weg vanuit Klazienaveen. Na de restauratie komt het beeld op dezelfde plek weer terug. Wanneer dat zal zijn, is niet bekend.Het kunstwerk is gemaakt door Arie Berkulin en stamt uit 1972. De 'Zeskantige Kubus' bestaat uit aan elkaar geklonken en gelaste buizen, die als een 'loop' een geometrische constructie vormen. Het beeld lijkt vanuit verschillende standpunten steeds een andere vorm aan te nemen.Het beeld maakte in 1972 deel uit van de kunstroute Skulptoer, die langs veertien plaatsen in Zuidoost-Drenthe en net over de grens in Duitsland voerde. Het is één van de kunstwerken die na afloop van Skulptoer in Emmen een plekje vond.Het beeld is in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst betaalt de kosten van de opknapbeurt.