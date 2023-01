Eigenaar Hoogeveense supermarkt langer vast in moordzaak Enschedeër

De 46-jarige Hamid S. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Jihad Jafo uit Enschede, blijft langer vastzitten. Het voorarrest is vanmiddag door de onderzoeksrechter met veertien dagen verlengd, meldt RTV Oost

Hamid S. is eigenaar van een supermarkt in winkelcentrum De Weide in Hoogeveen. De politie doorzocht het pand in oktober, net als de woning van S.. Maandag werd hij aangehouden.

Jihad Jafo werd vanaf 6 december 2021 vermist. Hij was toen 32 jaar. Zijn lichaam werd in mei vorig jaar gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Uit onderzoek van de politie bleek hij te zijn vermoord.

Tweede verdachte

Zijn lichaam was bij de vondst verzwaard met een zeventien kilo zwaar statief van een brandslang. Verder was het lichaam ingepakt in een deken toen het in het kanaal werd gevonden. Waarschijnlijk is dat door minstens twee personen gedaan, denkt de politie.

Begin van dit jaar loofde de officier van justitie een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip die tot de oplossing van de moord zou leiden. Die gouden tip is nog niet binnen en de beloning staat nog altijd, meldde de politie eerder.