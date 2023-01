250.000 euro voor dorpshuizen en sportverenigingen De Wolden die kampen met acute geldnood

"We vinden organisaties met een maatschappelijk doel belangrijk en willen voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten door de hoge energiekosten", aldus wethouder Egbert van Dijk. "De hulp die we kunnen bieden heeft natuurlijk grenzen."

"Daarom bespreken we samen eerst wat het probleem is, wat de organisatie daar zelf in kan doen, welke regelingen er van derden zijn, en wat aanvullend nodig is vanuit de gemeente in begeleiding naar verduurzaming en in een noodfondssubsidie voor de energierekening."