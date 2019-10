Buren gezin Ruinerwold: 'Politie is meerdere keren bij het huis geweest'

In al die jaren zijn er waarschijnlijk maar twee inwoners uit Ruinerwold op het erf de buren geweest. Jans Keizer verwelkomde samen met zijn vrouw, zo'n negen jaar geleden, de buurman als nieuwe buurtbewoner. "Bij elke nieuwe buurtbewoner gaan we altijd even op bezoek met een bloemetje en een fles wijn. Die dag dat we naar hem gingen, was het slecht weer. Hij ontving ons buiten, nam netjes onze cadeautjes in ontvangst en daarna konden we vertrekken."Volgens Keizer rinkelden de alarmbellen gedurende die negen jaar eigenlijk altijd. "Dat hek bij zijn brug was altijd op slot. Je kwam het erf niet op. Ik heb ooit eens met een buurman op een avond geprobeerd er rond te kijken. Toen zagen we een camera in een boom hangen. Dat was voor ons reden om weer terug te gaan.""Zelf dacht ik altijd dat het om drugs ging. Meerdere keren heeft er een politieauto voor het huis gestaan. Maar de buurman heeft de politie geweigerd om op zijn erf te komen en schijnbaar heeft de politie er verder niets mee gedaan. Maar wij dachten dat de politie dus wel op de hoogte was"."Maar ik schaam me. Kijk, drugs willen we hier niet, maar vooruit. Maar dat hier zoveel jaren mensen op die manier hebben geleefd, dat is triest. Als we dat hadden geweten, waren we er met de hele buurt op af gegaan. Want dit kan niet, dit mag absoluut niet. En zeker niet in onze straat.""Hier had ik echt geen idee van", vervolgt een buurman die een paar honderd meter verderop woont. "Het is een complete verrassing. We hadden verder geen contact. Maar goed, dit is het platteland. Als iemand geen contact wil, dan accepteer je dat. En verder, die man had best wel een sympathieke oogopslag."Een keer heeft deze buurman contact gezocht met de bewoner van de boerderij. "De man had een hond, die blafte altijd op het erf. Dat vonden wij zielig voor het beest. Ik heb een net briefje geschreven en in de brievenbus gedaan. Een dag later hoorden we hem niet meer."De buurtbewoners weten de naam niet van het gezin. In de volksmond noemen ze de man die dagelijks bij de boerderij kwam; Jozef de Oostenrijker. Hij zou uit dat land afkomstig zijn. "Die man was zo scherp", zegt een andere buurtbewoner. "Je hoefde maar in de buurt van het erf te komen en hij stuurde je al weg. Hij hield alles met een verrekijker in de gaten."