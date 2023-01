Soap rondom stationshond Mannes ten einde: partijen schikken

De kunsthond Mannes staat sinds oktober 2018 voor het station in Assen. Over de hond was veel te doen, omdat het kunstwerk 150.000 euro kostte. Lang kon Assen niet genieten van Mannes, omdat er al gauw kalkstrepen op hem achterbleven. Daarna liet de kunstharslaag los. Assen moest 90.000 euro uittrekken voor de herstelwerkzaamheden. De gemeente vindt dat de kunstenaars die kosten moeten betalen. Nio en Q.S. Serafijn zeggen juist dat de rekening naar houtverwerkingsbedrijf Doornekamp, dat Mannes in 2018 in elkaar zette, gestuurd moet worden, dat 'm op zijn beurt doorgeeft aan VMG.