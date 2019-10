'Kamp Poede' in Emmer wijk Bargermeer geeft op: bestuurscrisis voorbij?

En daarmee is het over en uit voor de groep onder leiding van Geert Poede en lijkt de bestuurscrisis voorbij."We kunnen wel in hoger beroep gaan, maar dat heeft geen enkele zin. En dat kost alleen maar heel erg veel geld. Ik hoop dat het nieuwe bestuur het beste voor heeft met de wijk en de vereniging. Wij hebben geen lange adem meer", zucht hij.Het huidige bestuur, onder leiding van Janet Veldwijk, is met de uitspraak van de rechter definitief. In het vonnis staat onder meer dat de groep van Geert Poede de sleutels moet inleveren en zich moet uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.Het verhaal van de bestuurscrisis is er één met een voorgeschiedenis. Jarenlang stond de buurt- en huurdersvereniging onder leiding van voorzitter Joke Vrieling. Een groep bewoners, onder leiding van Rik Lucas, zette het bestuur af omdat zij het niet eens was met de gang van zaken.Dat was tegen het zere been van het afgezette bestuur en vanuit daar ontstond een actiecomité onder leiding van buurtbewoner Geert Poede. De groep Poede heeft zichzelf in juni uitgeroepen tot het nieuwe bestuur van de vereniging en zich onder die noemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Meerdere rechtszaken volgden en het vonnis vandaag geeft nu eindelijk duidelijkheid over de rechtmatigheid van het bestuur.