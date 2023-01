Na jaren maakt verpauperde supermarkt Nieuw-Buinen plaats voor woningen

Tot frustratie van de buurt staat het pand al bijna zes jaar leeg. De appartementen worden levensloopbestendig en krijgen onder meer een lift. Ze zijn met name bedoeld voor senioren die graag in de buurt willen blijven wonen. "Dit is een herkenbare wens", aldus Rademaker. "Zij willen ook nog van alles doen, maar niet meer een huis schilderen en een grote tuin onderhouden." Ook moet het voor doorstroming op de woningmarkt zorgen.

"We gaan nu de geïnteresseerden verzamelen", vertelt Rademaker over het vervolg. "Daarna gaan we slopen en bouwen. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Maar ons doel is om zo snel mogelijk de schop in de grond te steken. Dat is waarschijnlijk nog ruim voor de zomer." De prijzen van de appartementen worden binnenkort bepaald.