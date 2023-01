Eelde breidt aanbod uit: Rhodos en Dalaman nieuwe bestemmingen

Er zijn twee nieuwe bestemmingen toegevoegd waar naartoe kan worden gevlogen vanaf Groningen Airport Eelde. Vanaf dit jaar is het in de vakantieperioden mogelijk om naar de Turkse kustplaats Dalaman en het Griekse eiland Rhodos te vliegen.

"We zien dat het aanbod groeit met de toenemende vraag naar regionaal vertrek. Mensen willen ontspannen, zonder lange wachtrijen op vakantie. Daarnaast zijn dit voor onze regio gewilde bestemmingen", vertelt Jonas van Dorp, commercieel manager van het vliegveld.

In augustus vertrekt er, van vliegtuigmaatschappij Corendon, wekelijks één vliegtuig per week richting Rhodos en twee naar Dalaman. Ook de andere Griekse bestemming, Kreta, wordt vanaf Eelde vaker aangedaan. De vliegtuigmaatschappij heeft aangekondigd dat er in het zomerseizoen een tweede vluchtdag wordt toegevoegd richting dit eiland.