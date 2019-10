VAR-ingreep te zien op schermen in stadions, maar niet bij FC Emmen

Van de achttien eredivisieclubs is FC Emmen overigens niet de enige club zonder zo'n scherm. Ook Fortuna Sittard en RKC Waalwijk beschikken in hun stadion niet over een geschikt scherm.De KNVB wil met de videoschermen in de stadions van de vijftien overige clubs voor duidelijkheid bij het publiek zorgen. Door aan te geven wat de reden van een VAR-ingreep is, weten toeschouwers waarom het spel stilligt.Op het moment dat de VAR contact zoekt met de scheidsrechter over een mogelijke herziening van een beslissing, wordt vanuit het VAR-centrum in Zeist per tablet ingevoerd om welke situatie het gaat. Bijvoorbeeld: 'check mogelijk hands' of 'doelpunt afgekeurd - buitenspel'. Dit bericht wordt rechtstreeks gepubliceerd op de videoschermen.Wat de KNVB betreft kunnen ook FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk gebruikmaken van de VAR-communicatie, als ze eenmaal een bruikbaar scherm hebben. Bij FC Emmen zijn wel plannen voor een nieuw scherm, maar het is nog niet bekend wanneer dat scherm er komt.