Emmer kinderburgemeester Jayvion geïnstalleerd: ‘Een hele eer’

Een beetje nerveus was hij wel: ten overstaan van de gehele gemeenteraad de eed afleggen. Maar Jayvion Hasewinkel (11) sloeg zich er donderdag met glans doorheen: hij mag zich nu officieel de eerste kinderburgemeester van Emmen en collega van Eric van Oosterhout noemen.

"Een hele eer", laat hij weten. "Ik ben ook heel trots op mezelf." Trots is ook wel op zijn plaats. Maar liefst dertig kinderen solliciteerden op de junior burgemeesterspost, waarvan er drie uiteindelijk de laatste ronde bereikten.

Jayvion nam eerst een filmpje van zichzelf op en mocht vervolgens op gesprek komen in het gemeentehuis. Een half uurtje later kreeg hij al een telefoontje met het nieuws dat de keuze op hem was gevallen.