Raad akkoord met uitbreiding bedrijventerrein in Ruinerwold, ondanks zorgen over verkeer

Een meerderheid van de raad in gemeente De Wolden is akkoord met de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. In totaal komt er zo'n 6,5 hectare bij.

Op de huidige locatie is geen ruimte meer beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Ondernemers vragen al jaren om extra grond, in 2018 is de laatste kavel verkocht. Met de uitbreiding hoopt de gemeente dat het gebied weer toekomstbestendig is en aantrekkelijk is voor ondernemers.

Merendeel positief

Het merendeel van de partijen was positief over het voorstel, toch waren er wel wat kritiekpuntjes. Met name over de verkeerssituatie rondom het naastgelegen buurtschap Blijdenstein. Bewoners zijn namelijk bang dat de uitbreiding van het terrein voor meer verkeersoverlast gaat zorgen. Bewoners zeggen nu al dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties te zien op de weg en hopen dat er een structurele oplossing komt.

In 2021 is door een aantal buurtgenoten de kwestie op de politieke agenda gezet via een burgerinitiatief. Inmiddels zijn de problemen bekend bij de gemeente. Er is besloten om eerst te stemmen met de uitbreiding van Hoge Akkers. Los van dat plan wordt er gekeken naar de verkeersproblematiek. Bewoners willen dat er een zuidelijke aanrijroute gaat komen, maar daar moet nog naar gekeken worden.

Wc-pot

"Wij zijn positief over de plannen", liet Tamara de Boer-Overbeek van het CDA weten. "Echter kan de weg langs het kerkje op Blijdenstein de huidige verkeersdrukte amper aan. Het voelt daarom ook raar aan dat we nu stemmen over de uitbreiding van Hoge Akkers zonder het verkeersprobleem direct aan te pakken. Vergelijk het met het plaatsen van een wc-pot waar nog geen rioolpijp onder zit."

GroenLinks zag het plan niet zitten en stemde als enige partij tegen de uitbreiding. Volgende week staat er namelijk een bijeenkomst met de buurt op de planning om samen te kijken naar oplossingen. Volgens de fractie komt het besluit te vroeg. "Het voelt raar aan, we gaan met de uitbreiding akkoord, maar volgende week spreken we de mensen die overlast ervaren pas. Moet dat niet eerst?", vroeg Henk van IJzendoorn zich hardop af.

Extra druk Blijdenstein

Volgens wethouder Gerrie Hempen-Prent had de gemeente ook plannen om het bestaande bedrijventerrein aan te vullen met een ontsluiting op de weg Haakswold. "Een gedeelte van het verkeer dat van Hoge Akkers komt had dan over Haakswold kunnen gaan. Maar de ontsluiting is er nog niet en daarom is er ook meer druk komen te staan op de Kerkweg en Blijdenstein."