Drie opties voor Ossehaar C in Coevorden gepresenteerd: ‘We gaan geen Vinex-wijk bouwen’

'Er is nog niets in beton gegoten'

Eén van de voorwaarden van de gemeente is 'dat de nieuwe wijk moet aansluiten bij de huidige woningvraag. Het moeten betaalbare woningen worden en snel beschikbaar.'

"Bij het opstellen van de nieuwe woningvisie is gebleken dat veel jongeren willen kopen," vertelt wethouder Stegen. "Maar er is ook veel vraag naar (sociale) huurwoningen."

De gemeente wil dan ook ongeveer vijftig procent koopwoningen en vijftig procent huur- of sociale huurwoningen bouwen. "Maar het kan ook nog dat er een kleiner percentage huur wordt", geeft de wethouder aan. "Er is nog niets in beton gegoten."

'Vinex-wijken niet van deze tijd'

Op de inloopavond blijkt dat er een gerucht rondgaat dat de helft of meer van de sociale huurwoningen in de nieuwe wijk bestemd zou zijn voor statushouders. Maar dat is niet de bedoeling volgens Stegen. "Uiteraard is sociale huur ook bedoeld voor de doelgroep statushouders en we sluiten niet uit dat er enkele woningen naar hen gaan, maar niet minstens de helft", verzekert de wethouder.

"De gemeente wil juist een wijk creëren met veel diversiteit, een mix waar plek is voor iedereen uit Coevorden, zo ontstaat er kruisbestuiving en naoberschap", vervolgt Stegen. "We gaan in ieder geval geen Vinex-wijken meer bouwen, met allemaal dezelfde soort koopwoningen en mensen. Dat is niet meer van deze tijd."

'Zo werkt het in dit land'

Rita Rave, projectleider Ossehaar C van de gemeente Coevorden, staat de hele avond bij concept één om met bewoners in gesprek te gaan. "Er zijn veel vragen, overwegend positief en daar zijn we heel blij mee."

Aan het einde van de avond worden alle opmerkingen verzameld. In maart wordt aan de hand van deze opmerkingen een nieuwe tekening gepresenteerd tijdens een nieuwe inloopavond.