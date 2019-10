De schoolbanken uit, de praktijk in

In het atrium van RTV Drenthe is vandaag IMC Basis afgetrapt. Dit is een project waarbij kinderen met verschillende beroepen in aanraking komen. De kinderen zullen gastlessen krijgen van mensen uit de praktijk. De keuze is reuze; van journalistiek tot wetenschap en van recht tot geneeskunde, alles komt voorbij.''Kinderen op deze leeftijd hebben volop vragen’’, zegt Mark de Vries van IMC Basis. ''Het is belangrijk dat ze die vragen kunnen stellen aan mensen die er verstand van hebben.’’ IMC Basis is opgezet om vooral kinderen met verschillende beroepen. Op deze manier wordt aan de kinderen laten zien wat er allemaal mogelijk is.Er was geen tijd te verspillen. Vanmiddag werd, tijdens de aftrap, al de eerste gastles gegeven. Ambulancebroeders kwamen, compleet met ziekenwagen én sirenes aan bij het gebouw om een ‘gewonde’ vrouw te helpen. De kinderen luisterden aandachtig, maar hier en daar klonk ook een 'je kunt zo zien dat dit nep is’. Na afloop was er tijd voor de kinderen om vragen te stellen, dat deden ze dan ook volop.Josje Renkema, lerares op basisschool De Lichtbaak uit Assen, is blij met dit project. ''We vonden dat het een hele mooie kans was om de kinderen kennis te laten maken met iets anders dan alleen taal, rekenen en spelling’’, zegt ze. Ze geeft aan dat kinderen vaak hetzelfde werk als hun ouders gaan doen. ''Het werk van je ouders kan heel goed bij je passen, maar er is ook zoveel meer’’, aldus Renkema. ‘’Het is fijn als ze ook ervaring opdoen met verschillende gebieden.’’Renkema denkt dat een initiatief als IMC Basis nodig is. ''School is vooral gericht op presteren tegenwoordig, het praktische komt wat minder aan bod’’, geeft ze aan. ''Juist voor kinderen die daar heel goed in zijn is het fijn dat ze dat kunnen laten zien.’’De ambulancebroeders hebben er niet voor gezorgd dat de kinderen van gedachten veranderen. Op de vraag wat ze naderhand wilden worden, klonk onder andere nog altijd ''politie''.De gastlessen zullen de komende twee jaar worden gegeven.