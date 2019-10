Burgemeester De Groot: '58-jarige aangehouden man is niet de vader'

Buren gezin Ruinerwold: 'Niemand kwam het erf op'

Vader met zes kinderen zit jaren in kelder Ruinerwold: familie wachtte op einde der tijden

'Oudste zoon wilde met broertje en zusjes ontsnappen aan kelderleven'

In een kort statement vertelde De Groot over wat er tot nu toe is gebeurd. “De politie heeft de situatie ter plaatse bekeken. Zij troffen daar in een woonboerderij een aantal provisorisch ingerichte ruimtes aan waar een gezin een teruggetrokken bestaan leidde. Er werden daar zes meerderjarige personen aangetroffen.” De 58-jarige man die is aangehouden is niet de vader van de (meerderjarige) kinderen.De Groot vertelde dat hij is geschrokken van het nieuws en hij vraagt zich af hoe dit in zijn gemeente kan gebeuren. “We zien in de reacties op dit bericht veel ongeloof en verbazing. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Een dergelijk uitzonderlijke situatie heb ik ook nog niet meegemaakt.”De burgemeester kon verder weinig vertellen over de situatie rondom dit gezin in verband met het lopende onderzoek van de politie. Wel vertelde De Groot dat een aantal kinderen ingeschreven staat bij de burgerlijke stand en aantal niet. “Welke dat precies wel en niet zijn, weet ik op dit moment niet.”De moeder van het gezin is volgens De Groot al langere tijd overleden. Het gezin zou negen jaar geleden in de boerderij zijn getrokken en daar was de moeder al niet meer bij.