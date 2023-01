Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Heb je niets met vogels, darts of theater dan kan je op zaterdag terecht bij het Drents Archief. Het is dan namelijk de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Het thema dit jaar is Tweede Wereldoorlog en er zijn lezingen en workshops over het vinden van informatie over personen in de oorlogsarchieven en andere bronnen. Ook zijn er speciale rondleidingen door het depot en worden er politierapporten uit de oorlogsjaren van de Asser politie online gezet. De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis is van 12.30 uur tot 16.30 uur in het Drents Archief in Assen. Aanmelden voor de lezingen en workshops kan via de website van het Drents Archief en is gratis.