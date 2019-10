Bloembakken moeten einde maken aan 'veredelde parkeerplaats' in Odoorn

Daarom treft Dorpsbelangen Odoorn maatregelen. "We zijn druk met de gemeente in gesprek om te kijken wat we kunnen doen", zegt secretaris Ger Wind.Het dorpsplein is enkele jaren gerealiseerd. "En het is geen veredelde parkeerplaats. Dat is niet de bedoeling."Het plan is nu om er verplaatsbare bloembakken neer te zetten. "Als er dan een evenement is, dan kan een heftruck deze wegrijden. En dan moeten de eigenaren van de vrachtwagen en de bussen een andere plek zoeken."Sinds dit voorjaar staat er een buitenpodium op het plein. "Voor muziek. Er komt nog een overkapping bij, die er bij regen op kan. En de bloembakken erbij, dan is het plein wat ons betreft klaar", aldus Wind.Wanneer de verrijdbare bloembakken er komen, is nog niet bekend.