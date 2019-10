'Overgang naar een leven in de buitenwereld moet enorm zijn'

Jeffrey Scheper sprak meerdere keren met gezinslid Ruinerwold: 'Hij had nieuwe kleren nodig'

Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Eigenaresse boerderij Ruinerwold: 'Ik heb nooit iets ondeugdelijks gezien'

Burgemeester De Groot: '58-jarige aangehouden man is niet de vader'

Buren gezin Ruinerwold: 'Politie is meerdere keren bij het huis geweest'

'Oudste zoon wilde met broertje en zusjes ontsnappen aan kelderleven'

Veel details zijn er nog niet bekend, maar wat er tot nu toe naar buiten is gekomen, noemt Breeuwsma schokkend, maar vanuit zijn vakgebied ook intrigerend."Er zijn maar enkele gevallen bekend die enigszins aan dit verhaal doen denken. Ik denk dan vooral aan Kaspar Hauser, een verwaarloosde jongen die in 1828 opdook in Neurenberg, hij sloeg verwarde taal uit en verklaarde jarenlang te zijn opgesloten in een toren. Dit is natuurlijk ver terug in de tijd."Andere meer recente verhalen die volgens de ontwikkelingspsycholoog ook naar voren komen zijn die van Natascha Kampusch, de Oostenrijkse vrouw die in 2006 ontsnapte nadat ze acht jaar lang was ontvoerd. En de zaak Fritzl, de Oostenrijker die zijn dochter jarenlang in een kelder gevangen hield en haar seksueel misbruikte."Of in het geval van Ruinerwold ook sprake is van misbruik, weten we nog niet. We weten sowieso heel veel nog niet. Wat hebben deze jonge mensen meegekregen van de buitenwereld? Hoe waren hun leefomstandigheden? En hoe is het contact onderling geweest? Hebben de broers en zussen goed contact, dan kan dat verzachtend werken voor hun situatie", zegt Breeuwsma.Die band tussen broers en zussen kan volgens Gerrit Breeuwsma heel bepalend zijn. "Ik ben heel benieuwd naar hoe het contact onderling is geweest. Hebben zij elkaar kunnen socialiseren? Of leefden ze gescheiden van elkaar of zijn ze misschien wel tegen elkaar opgezet?" De ontwikkelingspsycholoog van de RUG deed eerder onder meer historisch onderzoek naar zogenoemde wolfskinderen. Daarbij gaat het om mensen die zijn opgegroeid terwijl zij verstoken waren van menselijk contact. "In het geval van Ruinerwold lijkt het er op dat deze jonge mensen wel enige vorm van menselijk contact hebben gehad."Wat moet er gebeuren om deze zes broers en zussen een nieuw leven te kunnen bieden? Volgens Breeuwsma moet de overgang van een leven in de buitenwereld enorm zijn. "Het zal voor hen een schok zijn, hoe verwerk je dit? Op dit moment is eerst de medische zorg belangrijk, want hoe zijn de zes er aan toe? Uit de verhalen blijkt dat de 25-jarige ontsnapte man er onverzorgd uitzag, dus er kan ook medisch het een en ander aan de hand zijn."Daarna volgt de psychologische zorg. Breeuwsma: "Wat in ieder geval belangrijk is, is het op afstand houden van allerlei bemoeienissen. Dat blijkt ook uit wat Natascha Kampusch heeft meegemaakt. Zij werd overweldigd door alle aandacht. Deze mensen uit Ruinerwold moet je stapsgewijs re-integreren in de samenleving. Net als bij gevangenen na hun celstraf, is er ook bij deze mensen goede re-integratie nodig."Verder is Breeuwsma ook benieuwd naar de ontwikkelingsachterstand. "Als deze jonge mensen jarenlang niet naar school zijn geweest, zal er waarschijnlijk een achterstand zijn, zeker bij de 16-jarige jongen. Tenzij er in de boerderij in Ruinerwold door de 58-jarige man zelf onderwijs is verzorgd."Gerrit Breeuwsma blijft de ontwikkelingen in Ruinerwold met grote belangstelling volgen.