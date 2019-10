Eigenaresse boerderij Ruinerwold: 'Ik heb nooit iets ondeugdelijks gezien'

Ten Oever zegt tegen De Telegraaf dat de 58-jarige bewoner van de boerderij altijd keurig de huur betaalde. "Ik sta dit allemaal echt met grote verbazing aan te horen.’’In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold is een man met zes kinderen ontdekt, die al jaren in de kelder van de boerderij woonden. Een 58-jarige man is aangehouden in deze zaak. Het zou gaan om de eigenaar van het pand en niet de vader van de kinderen.Ten Oever is sinds 2015 eigenaar van de boerderij, die ze erfde van haar overleden tante. Haar echtgenoot is Klaas Rooze, voorzitter van de VVD in Zuidwolde.Als eigenaar had ze contact met de huurder. Ook bezocht ze de boerderij wel eens. ,,Als huiseigenaar moet je toch contact houden. Maar ik heb naar nooit iets ondeugdelijks gezien. We staan echt perplex.’’