Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Tegelijkertijd is er nog erg veel onduidelijk over wat er zich in Ruinerwold afspeelde. Hoe kan het bijvoorbeeld dat het gezin zolang onder de radar bleef van de hulpinstanties? En wie is de 58-jarige man die is opgepakt? En wat weet de verhuurder?Veel vragen, dus. De komende tijd moeten daar antwoorden op gaan komen. Maar wat weten wij sinds vandaag al wel over het gezin? We zetten alle feiten op een rij.- Caféhouder Chris Westerbeek meldde zich zondag bij de politie. Hij maakte zich zorgen om de leefomstandigheden van mensen in een woning aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Dit nadat een jongeman zich bij de caféhouder had gemeld met het verhaal.- De politie trof gisteren zes meerderjarigen aan in de woning en heeft een 58-jarige man aangehouden.- Een van de zes aangetroffen mensen is de vader van het gezin. Een zevende persoon, het oudste kind, kwam zondagavond in de kroeg van Westerbeek. Hij zou volgens Westerbeek gevraagd hebben om hulp en was al eerder bij de politie dan de overige kinderen.- De kinderen maakten een verwilderde indruk en droegen oude kleren.- De opgepakte man is de huurder van de boerderij en zit nog vast voor verhoor.- De verhuurder is Alida ten Oever. De boerderij staat sinds 2015 op haar naam. Ze erfde het pand van haar overleden tante. Ten Oever zegt dat ze nooit iets ondeugdelijks heeft gezien in de boerderij.- Omwonenden van het gezin in Ruinerwold hebben nooit geweten dat er een complete familie woonde in de afgelegen boerderij. Wel spreken zij over een man die dagelijks bij de boerderij kwam. Zij noemen hem 'Jozef de Oostenrijker', omdat hij uit dat land afkomstig zou zijn.- De politie meldt dat het gezin niet ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.- De kinderen geven zelf aan dat ze meerderjarig zijn. De politie onderzoekt dit nog. Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden zegt dat de moeder van het gezin al langere tijd is overleden. Het gezin zou negen jaar geleden in de boerderij zijn getrokken en daar was de moeder al niet meer bij.Wil je meer over de situatie in Ruinerwold horen? RTV Drenthe-verslaggever Andries Ophof zit vanavond bij het televisieprogramma. En verslaggever Margriet Benak praat u bij in het radioprogramma