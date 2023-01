Barry Gepken en Monique de Haas: 'We gunnen iedereen zo'n tocht'

De reis naar Jeruzalem verliep alles behalve voorspoedig voor het stel. Ook hond Maurice ging mee in het avontuur. Na iets meer dan maand kreeg Monique een acute hernia, nadat ze in Duitsland was gevallen. Monique ging terug naar huis om te herstellen en Barry vervolgde de tocht met hond Maurice. Nadat Barry de Alpen over was getrokken, kon Monique eind september weer aanhaken in Bosnië-Herzegovina.