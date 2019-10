LTO-voorman Bloemerts keurt misdragingen boerenoptreden in Groningen af

Bloemerts is blij dat de acties in Assen en Groningen zo massaal en succesvol zijn. Maar boeren die de deur van het provinciehuis in Groningen inbeuken, hekken kapot rijden en op een haar na fietsers missen; die horen wat Bloemerts betreft niet bij LTO thuis.Hoe groot was de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het vreedzame protest in Assen en de uit de hand gelopen actie in Groningen. Toch is er volgens Bloemerts een dunne scheidslijn tussen een vreedzame actie en een actie die uit de hand kan lopen. Dat voelde Jan Bloemerts zelf ook tijdens de actie in Assen.LTO steunt de actiedag van morgen georganiseerd door Farmers Defense Force. 350 noordelijke boeren hebben zich aangemeld. Een deel van hen verzameld zich vannacht tussen 02:00 en 03:00 in Rogat en gaat dan op weg naar het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIRVM) in Bilthoven.Daar willen ze morgen om 09:00 de onderzoekers van het het RIVM laten weten dat ze het niet eens zijn met de manier waarop zij stikstofuitstoot,- en neerslagberekeningen maken. Daarna gaan ze naar Den Haag om 's middags op het Binnenhof te demonstreren.Ondanks de steun van LTO aan de actiedag van Farmers Defence Forse heeft hun manier van actievoeren 'iets engs', volgens Bloemerts.