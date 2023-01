Vrijwilliger Museumboerderij De Karstenhoeve koninklijk onderscheiden

Henny Benak-Nijstad uit Ruinerwold is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich al jaren in voor Museumboerderij De Karstenhoeve in haar woonplaats.

In de museumboerderij werd zij door burgemeester Inge Nieuwenhuizen onderscheiden. Benak-Nijstad was secretaris van de beheercommissie van de gemeentelijke museumboerderij in Ruinerwold tot de privatisering in 1998 en was medeoprichtster van de opvolger: Stichting museumboerderij De Karstenhoeve. Daar legt ze nu na 25 jaar haar functie als secretaris neer.

Naast de bestuurswerkzaamheden is Benak-Nijstad als vrijwilliger druk met tal van andere zaken bij het museum. Zo beheerde zij onder andere het archief, verzorgde ze de nieuwsbrief en regelde ze het strijkgoed van alle textiel in het museum. Ook was ze altijd zeer betrokken bij de veilingdagen in het museum en de jaarlijkse perenverkoop.

Meer vrijwilligerswerk

Niet alleen in het museum is Benak-Nijstad een bekend gezicht. In de jaren '80 was ze 6 jaar secretaris bij de lokale gymnastiekvereniging. Daarnaast was ze jurylid en vrijwilligster bij de club en verschillende andere gymverenigingen in de omgeving.