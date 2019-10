Parkeren blijft 'hot item' rondom centrumvernieuwing Coevorden

De vraag werd gesteld door juwelier Aad Wolters. In de plannen verdwijnen inderdaad de parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide. Op die plekken komt onder meer een markthal, een plein en groen.Wolters is bang dat 'shoppers' niet meer naar het centrum zullen komen. "We gaan van een boodschappenstad naar een bezoekersstad. Het weghalen van deze belangrijke parkeerplaatsen zorgt voor onrust bij de winkeliers. Beter dan dat het nu is, kan eigenlijk niet. Mensen kunnen gratis parkeren, halen hun spulletjes op en gaan weer weg." Volgens Wolters versnipperen de parkeerplaatsen in het Kasteelpark-plan en worden loopafstanden vergroot.Volgens wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het niet zo dat de parkeerplaatsen uit het centrum verdwijnen. "Parkeren blijven we gewoon doen binnen de gracht, dichtbij het centrum. Daar hebben we goed over nagedacht, we moeten het alleen nog wel concreet in gaan vullen."In de visie die er nu ligt voor het nieuwe Kasteelpark kan geparkeerd worden aan de randen. Zo zouden er bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen moeten komen op de plek waar ooit zwembad De Molenbelt stond.Het Kasteelpark, uitgedacht door ontwerpbureau De Zwarte Hond uit Groningen, moet zorgen voor meer toeristen in Coevorden. Het park bestaat uit de Markt, de Haven, het Citadelpunt en de Weeshuisweide. De Markt moet een soort huiskamer worden voor de Coevordenaren, bij de Haven en het Citadelpunt moeten meer gebouwen komen en de Weeshuisweide wordt groen.Over de financiën, het gaat om een totale investering van zo'n 8,4 miljoen euro, werd vanavond niet gesproken. "We hebben het hier nog over een visie, dus er kan nog van alles bijgesteld worden", stelt wethouder Jan Zwiers. Ook wordt nog gezocht naar subsidiemogelijkheden.De gemeenteraad van Coevorden praat over twee weken, op dinsdag 29 oktober, over de plannen voor het centrum van de vestingstad.