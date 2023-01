Herinneringscentrum Kamp Westerbork op zoek naar 1,5 miljoen knopen voor kunstwerk

Herinneringscentrum Kamp Westerbork zamelt 1,5 miljoen knopen in voor een kunstwerk, een knoop voor ieder kind dat de Holocaust niet overleefde. Het kunstwerk wordt onderdeel van een tentoonstelling die door gastconservator Jeroen Krabbé wordt samengesteld.

Het startsein voor de inzameling werd vandaag, op Holocaust Memorial Day, gegeven op de middelbare school De Nieuwe Veste in Hardenberg. Leerlingen hebben alvast een begin gemaakt de verzameling.

Krabbé nam een kijkje op de school, samen met leerlingen dook hij in de geschiedenis van kinderen en jongeren die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in kampen als Auschwitz, Sobibor en Mauthausen.

Krabbé

Kunstenaar Jeroen Krabbé is een van de acht gastconservatoren die bijdragen aan het themajaar De Herinnering aan kamp Westerbork. Krabbe werd geboren in de Tweede Wereldoorlog (1944), meer dan tachtig van zijn familieleden werden vermoord. Zijn opa Abraham Reiss werd in 1943 vergast in Sobibor. Krabbé maakte negen schilderijen over zijn grootvader, ook maakte hij twee films waarin de Holocaust een rol speelt.

Zijn schilderijen, filmfragmenten en werken uit zijn privécollectie maken deel uit van de gasttenttoonstelling, net als dus het Knopenmonument. Voor dat kunstwerk liet Krabbé zich inspireren door het Bialik Buttons Project van het Melbourne Holocaust Museum in Australië. Daar werden ook 1,5 miljoen knopen verzameld met hulp van studenten.