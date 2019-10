Jeffrey Scheper sprak meerdere keren met gezinslid Ruinerwold: 'Hij had nieuwe kleren nodig'

Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Scheper vertelt in het televisieprogramma, met presentator Beau van Ervan Dorens, hoe hij anderhalve week geleden de man voor het eerst ontmoette voor een kroeg in Ruinerwold . "Het regende buiten gigantisch, dus toen hebben we hem mee naar binnen genomen en een biertje aangeboden. Hij zag er verward uit, maar we hadden niet direct het idee dat er wat aan de hand was."In de kroeg, die op dat moment bomvol zit, spreekt de man zijn bewondering uit over de discolamp, alsof hij zoiets nog nooit gezien had. Afgelopen zaterdag meldde hij zich voor een tweede keer in de kroeg, waar hij langer aan de praat raakte met Scheper. "Hij zei tegen me dat-ie op zoek was naar werk", vertelt Scheper, die een eigen autobedrijf in Ruinerwold heeft. "Hij zei dat-ie handig was, dat-ie wel kon timmeren. Van mij mocht hij best een keer auto's komen schoonmaken. Ik heb hem mijn nummer gegeven."De man is een dag later weer in de kroeg te vinden. Scheper is dan niet in het café van Chris Westerbeek in Ruinerwold te vinden, maar er wordt wel naar hem gevraagd. Anderen wijzen waar Scheper ongeveer woont. "Hij is vervolgens bij mijn ouders aan de deur geweest", gaat Scheper verder bij. "Daarna stond hij bij mij in de tuin. Hij wist mijn naam en die staat ook met een groot spandoek langs de weg, dus de juiste woning had die jongen zo gevonden. Hij vroeg om nieuwe kleren en wilde twee dagen bij mij aan het werk. Ik verzocht hem een dag later terug te komen om het er dan over te hebben."De man meldde zich vervolgens weer bij de kroeg, waar hij in gesprek raakte met Westerbeek. Ook Scheper ging even later weer naar het café. "Hij zei dat ie nergens ingeschreven stond, dat ie niet terug naar huis kon. Er is door hem contact gezocht met de gemeente, maar dat ging moeizaam door de thuissituatie waarin niet veel mocht. We probeerden vragen te stellen, onder meer omdat-ie vertelde dat hij negen jaar niet buiten is geweest. Is het een geloof? Een sekte? Daar zei hij 'ja' op, meer ook niet."Volgens Scheper beschreef de man dat er een persoon was die eten kwam brengen. Ook is zijn moeder overleden. "De kroegeigenaar heeft de politie gebeld, want je kunt zo'n jongen ook niet aan zijn lot overlaten. Ik hoop dat die jongen goed terechtkomt en ik zou hem graag nog willen spreken", aldus Scheper.