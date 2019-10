Protesterende Drentse boeren onderweg, lange files op wegen

"Ik draaide om half één vannacht de snelweg op. Het rijdt allemaal mooi door", vertelt Rijfkogel vanaf zijn trekker. "Maar achter mij is het een chaos." De files door het protest van boeren lopen snel op. Even na half zeven stond er al 258 kilometer file. Vooral op de wegen richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam.De protestdag begint op een sportpark aan de rand van De Bilt. In eerste instantie waren de boeren van plan te betogen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat ze de stikstofberekeningen van het instituut niet zeggen te vertrouwen. In overleg met de gemeente is het protest verplaatst naar een locatie in de buurt.Ook Rijfkogel is kritisch op het RIVM. "Als je alles eens goed naleest en verschillende wetenschappers hoort, dan kun je het niet rijmen. Ze gaan in hun berekeningen uit van de hoogste waarden, in onze ogen is dat manipulatie." Rijfkogel hoopt dat 'een onafhankelijke organisatie' zich nog eens over de berekeningen buigt."We hebben bij de provincie al wat bereikt, maar bij de overheid nog niet helemaal. Het is wel heel belangrijk dat er een rectificatie komt bij wat ze nu gemeten hebben", zegt Rijfkogel, die maandag ook al protesteerde. "Ik ben deze periode veel van huis, maar gelukkig kan mijn vriendin ook alles op de boerderij. Zij neemt de zaken waar."