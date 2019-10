Zoon (25) van gezin uit Ruinerwold actief op social media

'Overgang naar een leven in de buitenwereld moet enorm zijn'

Jeffrey Scheper sprak meerdere keren met gezinslid Ruinerwold: 'Hij had nieuwe kleren nodig'

Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Eigenaresse boerderij Ruinerwold: 'Ik heb nooit iets ondeugdelijks gezien'

Burgemeester De Groot: '58-jarige aangehouden man is niet de vader'

Buren gezin Ruinerwold: 'Politie is meerdere keren bij het huis geweest'

'Oudste zoon wilde met broertje en zusjes ontsnappen aan kelderleven'

Het zou gaan om de 25-jarige man die zondagavond aanklopte bij een café in Ruinerwold met het verhaal dat hij al negen jaar niet buiten was geweest. Op het Facebook-profiel van deze Jan valt te lezen dat hij in januari 1994 is geboren in Hasselt. Daarna heeft hij vanaf mei 2005 in Zwartsluis gewoond en vanaf januari 2010 in Meppel. Sinds augustus 2010 is Ruinerwold zijn woonplaats.Op zijn LinkedIn-pagina schrijft Jan dat zijn moeder in 2004 is overleden. Hij en de andere gezinsleden zorgen sindsdien 'met plezier voor hun vader'. Jan zou werkzaam zijn bij Creconat, een bedrijf dat eigendom is van de gearresteerde Josef B. uit Meppel. Hij is de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar de 25-jarige de afgelopen jaren met zijn broer, zussen en vader zou hebben geleefd. Jan omschrijft zichzelf als 'website manager' van Creconat. Een functie die hij sinds juni 2019 uitoefent.Op Instagram plaatste Jan onder meer een foto van kroegbaas Chris Westerbeek. Het was deze caféhouder die uiteindelijk de politie belde. De oudste zoon van het gezin kwam de afgelopen weken een aantal keer in café De Kastelein.Jan gebruikte voor het posten van zijn berichten op social media niet alleen een laptop, maar ook een mobiele telefoon. Hij post vooral foto’s van zichzelf en de natuur.