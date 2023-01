Tijdelijke locatie Kledingbank Hoogeveen geopend: 'Deze plek is broodnodig'

De Kledingbank in Hoogeveen opent vandaag de deuren van het nieuwe onderkomen aan De Vos van Steenwijklaan. En daar zijn ze blij mee, het vorige pand was zo goed als versleten. Het dak lekte en het gebouw was niet meer warm te stoken. Afgelopen september dacht de organisatie zelfs dat ze nog dakloos zouden worden. Die problemen lijken nu verleden tijd.

"We zijn er ontzettend blij mee", vertelt vrijwilliger Bea Trompetter. "Het vorige pand begon redelijk gevaarlijk te worden. Het dak was krom, het lekte aan alle kanten en het was er ontzettend koud. Des te beter dat we dus een nieuw plekje hebben."

Broodnodig

De vrijwilligers zijn blij met de nieuwe plek, want een Kledingbank is broodnodig vinden ze. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt toe volgens de vrijwilligers. "Als ik kijk naar de aanmeldingen, dan is het gewoon triest. Mensen met kleine kinderen die dankbaar zijn dat ze hier wat kleding kunnen vinden. Het zou eigenlijk niet mogen."