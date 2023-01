Extra opvanglocatie voor Oekraïners in Assen

Het Landbouwhuis aan de Oostersingel 23 en 25 in Assen wordt een nieuwe locatie om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is plek voor zo'n 180 mensen. De bestaande opvanglocaties aan de Jan Bommerstraat, Eemland en de Lauwers in Assen worden verlengd tot in ieder geval 4 maart volgend jaar.

Veiligheidsregio Drenthe moet in totaal zo'n 800 extra plekken creëren voor de opvang van vluchtelingen. Dat komt bovenop de 500 vluchtelingen die inmiddels in de gemeente Assen worden opgevangen.

Volgens de gemeente is het Landbouwhuis zonder verbouwing geschikt te maken voor de opvang. Momenteel wordt één van beide adressen nog verhuurd, maar is per 1 mei beschikbaar. Dat houdt volgens de gemeente in dat er per 1 juli Oekraïners opgevangen kunnen worden.