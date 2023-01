'Soepelere regels voor zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht Aa en Hunze'

Het moet gemakkelijker worden om zonnepanelen te plaatsen op gebouwen in gebieden die zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Gemeentebelangen Aa en Hunze vindt de geldende regels te streng en dient deze week een voorstel in om de regels te versoepelen.

Inwoners van gebieden met een beschermd dorpsgezicht moeten een vergunning aanvragen voordat ze zonnepanelen op het dak van hun woning mogen leggen. Voordat je die vergunning krijgt, moet je aan een aantal gemeentelijke regels voldoen. Lukt dat niet, dan mag je de panelen niet plaatsen.

Beschermd Annerveenschekanaal

"Ik snap het niet meer. Vanaf de openbare weg zijn de zonnepanelen nauwelijks te zien", zegt Rob Rietveld uit Annerveenschekanaal. Hij wil zonnepanelen plaatsen op zijn woning, maar de vergunningsaanvraag is afgewezen. "We willen allemaal onze eigen stroom opwekken, maar zo lukt dat mij niet."

Heel Annerveenschekanaal is aangewezen als beschermd dorpsgezicht en inwoners krijgen dus te maken met strengere regels dan de rest van de gemeente op het moment dat zij iets willen veranderen aan hun huis. De woning van Rietveld heeft al zonnepanelen, maar na de aankoop van een elektrische auto heeft hij er nog meer nodig.

Dat mag alleen niet van de gemeente. De panelen moeten komen op het voorste deel van het zijdak, maar volgens de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie (CRKC) tast dat het beschermd dorpsgezicht van Annerveenschekanaal aan.

'Discussie speelt overal'

Erfgoedvereniging Bond Heemschut uit Amsterdam ziet op steeds meer plekken discussie ontstaan over het verduurzamen van woningen en beschermde stads- of dorpsgezichten. Meer dan twintig gemeenten in Nederland hebben de regels voor zonnepanelen inmiddels aangepast.

"Zonnepanelen hoeven niet perse een lelijk beeld te geven, het is alleen de vraag hoe je ze neer gaat leggen in beschermd gebied", vertelt Christian Pfeiffer van de Bond Heemschut. "Als je ze neerlegt, doe dat dan met kwaliteit. Maar zoek eerst naar alternatieven."

Als voorbeeld noemt Pfeiffer het plaatsen van zonnepanelen in dezelfde kleur van het dak of werken met een postcoderoos. Is het laatste geval leggen inwoners samen zonnepanelen op een plek buiten het zicht en profiteren gezamenlijk van de opgewekte elektriciteit.