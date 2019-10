Attero sluit zich aan bij kort geding tegen ministerie over importheffing

De drie partijen proberen tijdig inzage af te dwingen in documenten waaruit moet blijken waarom het beleid op afvalverbranding gewijzigd is met verstrekkende gevolgen voor de afvalsector.Op 28 juni werd er een importheffing op afval aangekondigd als één van de klimaatmaatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Volgens het ministerie zal deze importheffing een CO2-besparing opleveren van 0,2 megaton door de import van afval economisch onmogelijk te maken. De partijen twijfelen aan de berekeningen.Een deel van het afval dat in Wijster wordt verwerkt bestaat uit geïmporteerd buitenlands afval. Dat wordt omgezet in duurzame energie. Door de importheffing zal er minder afval zijn voor Nederlandse afvalenergiecentrales. Attero moet daardoor op zoek naar ander Nederlands afval. Er is twijfel of er genoeg is om de restcapaciteit van de verwerkers mee op te vullen.Uitgeverij Noordhoek (uitgever van Afval! en Afvalonline) heeft op 26 juli een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend om inzage te krijgen in alle stukken. Daaronder ook de Co2-berekening, die de basis vormt voor de verandering in het importbeleid.Volgens Attero en AVR traineert het ministerie een WOB-verzoek van het vakblad en houden ze Co2-berekeningen achter.