Spoedeisende hulpartsen: sluitingen zijn 'teken aan de wand'

De toegankelijkheid van de spoedeisende zorg staat onder druk, zegt voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Eerder vandaag meldde het Isala ziekenhuis in Meppel dat de spoedeisende hulp (SEH) daar voor zeker twee maanden in de nacht dicht moet, vanwege een tekort aan dokters. Baden noemt het 'een teken aan de wand'.

De laatste jaren is het moeilijker om arts-assistenten te vinden die in het ziekenhuis willen werken. Dat zou het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld de hoge werkdruk, zegt Baden, maar ook doordat ze minder makkelijk in opleiding tot specialist kunnen komen. "Dit zorgt op verschillende plekken in ziekenhuizen voor tekorten en nu ook op de SEH."