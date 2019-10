Boeren bereiken Den Haag, trekkers ook op Malieveld

Na overleg met de gemeente was de Koekamp als locatie afgesproken om te protesteren. Ze moesten daar zonder hun voertuig komen. De boeren wilden aanvankelijk demonstreren bij het Binnenhof, maar dat mocht niet.Op de A12 van Utrecht naar Den Haag liep het vanochtend al langzaam vol doordat boeren die met hun trekker niet meer konden parkeren voor het protest in De Bilt, ervoor kozen door te rijden naar Den Haag. Ook op de A4 richting Den Haag is het, zowel vanuit het noorden als het zuiden, druk, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.Een deel van de boeren is opnieuw weer via het strand naar Den Haag gegaan. Agenten vangen de boeren op vanaf het Zwarte Pad. Ze worden daarna verder begeleid. Daar staan pendelbussen klaar om de demonstranten naar de Koekamp te brengen. Ook twee weken geleden bij de demonstratie in Den Haag besloten veel boeren via het strand te rijden.Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de politie de A12 bij Nootdorp afgesloten met rode kruizen boven de weg. Ook op andere toegangswegen richting Den Haag, zoals de A4 en A44 staat het verkeer vast. Voor de regio Den Haag geldt dan ook het advies de snelwegen rond de stad te mijden, aldus Rijkswaterstaat.De boeren worden volgens de politie via afrit 5 op de A12 geleid naar het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion. Ze worden daarvandaan met pendelbussen naar de locatie gebracht waar ze kunnen demonstreren.