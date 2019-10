Arjen Schuiling: 'Mijn aanhouding is puur machtsvertoon'

Boerenleider Arjen Schuiling baalt van gevaarlijk incident in Groningen: 'Dit had nooit zo mogen gebeuren'

"Ik ga vandaag ook niet mee protesteren in Den Haag want ik lig onder een vergrootglas. Laat iemand anders het vandaag maar doen, dat is beter voor mij en de boerensector."Schuiling is allerminst uit het veld geslagen door zijn arrestatie gisteren. Tijdens het boerenprotest tegen de nieuwe stikstofregels afgelopen maandag in Groningen was hij bijrijder van de trekker die op de Vismarkt hekken kapot reed. Daarbij ontstond een gevaarlijke situatie voor fietsers."Daar word ik overigens niet voor aangeklaagd. Wel voor vernieling." Schuiling denkt dat zijn dagje politiebureau en het verhoor puur machtsvertoon van politie en justitie is. "Ik heb een grote mond en ben daarmee op tv, daarom word ik er uit gepikt. Ik heb na de vernieling al meteen contact gehad met de eigenaar van de hekken want ik ken het bedrijf goed. Toen heb ik meteen excuus aangeboden en gezegd dat we de schade zullen vergoeden."Schuiling herhaalt nogmaals dat hij de bestuurder van de trekker probeerde over te halen rustig aan te doen. Maar die besloot anders. Maandag bood Schuiling publiekelijk zijn excuus al aan voor het incident.Maar hij blijft ook stellig: "Het ging er hard aan toe in Groningen maar dat was nodig. Het politiek correcte van LTO moet er maar eens van af." Schuiling zegt dat hij zich voor de stikstofzaak en een betere landbouw in wil wil blijven zetten.LTO Noord-voorman Jan Bloemerts liet al weten dat voor boeren als Schuling die buiten hun boekje gaan geen plaats is binnen LTO. Maar Trienke Elshof van de boerenorganisatie laat op Nu.nl weten dat van royement geen sprake kan zijn. "Ik weet niet in hoeverre LTO mij nog binnen haar gelederen wil hebben. Jan Bloemerts mag vinden wat hij vindt maar ik hoor ook veel LTO-leden die achter mij staan. We moeten eerst maar eens in gesprek."